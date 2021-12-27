2021/12/27 | 08:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن وزير الطرق واعمار المدن الايراني رستم قاسمي، عن التوقيع مع الجانب العراقي على اتفاقية للربط السككي بين منطقة ” شلمجة” الحدودية مع محافظة البصرة.وأوضح الوزير قاسمي في تصریح للتلفزيون الايراني […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق وإيران يوقعان اتفاقية للربط السككي بين البصرة وخوزستان المركز الخبري الوطني.

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