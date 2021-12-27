2021/12/27 | 08:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت صحيفة “The Sun” البريطانية عن عدد السيارات الفارهة التي يمتلكها اللاعب المصري، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح.وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن “محمد صلاح يمتلك مجموعة فاخرة من السيارات، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن عدد السيارات الفارهة التي يمتلكها محمد صلاح وأسعارها المركز الخبري الوطني.

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