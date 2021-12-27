رودجرز.. لاعبونا أظهروا روحا عالية وقدموا كرة قدم رائعة

2021/12/27 | 08:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واع أبدى مدرب ليستر سيتي بريندان رودجرز، سعادته بالروح التي أظهرها لاعبوه، رغم الخسارة الثقيلة أمام مانشستر سيتي بستة اهداف لثلاثة في المرحلة التاسعة عشر لبطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.وقال رودجرز عقب المباراة، التي شهدت غياب مجموعة من لاعبيه بسبب الإصابة، ان نتيجة الشوط الاول لاتعكس ماقدمناه من مستوى حيث قام السيتي بتسع تسديدات بينما سددنا ثمانية، لكننا كنا متأخرين برباعية ووضعنا في موقف صعب" .واضاف رودجرز " لقد أجرينا تبديلا وتحدينا اللاعبين لإننا بحاجة للفوز في الشوط الثاني وإظهار عقلية وشخصية الفريق الذي لا ينهار مطلقا على الصعيدين الذهني والجسدي".وبين رودجرز ان "اللاعبين أظهروا روحا لا تصدق ولعبوا كرة قدم رائعة للوصول بالنتيجة إلى 3 / 4 حتى بعدما كنا متأخرين 3 / 5 واضعنا فرصتين محققتين " ، مشيراً على ان " فريقه واجه حامل لقب المسابقة ، الذي كان لديه أسبوع بدون راحة للاستعداد ولم يكن لديه اي غيابات ".وتوقف رصيد ليستر سيتي، الذي تكبد خسارته السابعة هذا الموسم، مقابل 6 انتصارات و4 تعادلات، عند 22 نقطة في المركز التاسع.المصدر / كورة

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