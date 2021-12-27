السعودية.. درجات حرارة تحت الصفر في محافظتين وترقب لأجواء ماطرة

2021/12/27 | 08:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات المركز الوطني للأرصاد في السعودية تسجيل محافظتين في شمال المملكة لدرجات حرارة تحت الصفر، حيث تتعرض بعض المناطق في البلاد لطقس بارد.

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