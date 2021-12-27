خطاب وزير المالية البائس - اسماعيل شاكر الرفاعي

2021/12/27 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اسماعيل_شاكر_الرفاعي يدل خطاب السيد وزير المالية على ان ردة فعله حيال قرار البشرية المتقدمة المتمثل : باستبدال طاقة النفط السامة بطاقة صحية ونظيفة ، على انه ابن بار لزمن تاريخي عتيق جداً ، وانه ينتمي لجيل من الناس اصابهم الرعب حين رأوا لأول مرة : القطارات ، فتصوروها بيوتاً حديدية مهرولة ، تسبقها اصوات شيطانية هادرة وتلاحقها الجن على شكل غيوم من الدخان .



وكم تعلقت عيونهم بالسماء خوفاً ودهشة وهي تلاحق المناطيد والطائرات ......





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