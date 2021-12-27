2021/12/27 | 08:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، أن إنهاء جائحة فيروس كورونا يتطلب تطعيم 70% من سكان العالم، مشددا على ضرورة وضع حد لـ”قومية اللقاحات”.وقال تيدروس، في مقال كتبها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة العالمية تتحدث عن المهمة التي يجب تحقيقها لإنهاء كورونا المركز الخبري الوطني.

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