السيارات تغزو شوارع بغداد.. اختناقات مرورية تضرب معظم الطرق الرئيسة (صور)

2021/12/27 | 08:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

شهدت العاصمة بغداد، صباح اليوم الإثنين، اختناقات مرورية وازدحامات في بعض شوارعها الرئيسة وعقد التقاطعات والجسور.

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واظهرت صور رصدها "ناس، (27 كانون الأول 2021)، إغلاق جسر الجمهورية، فضلا عن حصول زخم مروري شديد في منطقة الباب الشرقي، وشارع المطار باتجاه سريع البياع المتجه نحو جامعة بغداد، والطريق المؤدي من شارع المطار باتجاه جسر حي العامل.

كما وشهد تقاطع المصافي من مدخل سريع الدورة باتجاه جسر الطابقين اختناقات مرورية شديدة وتوقف حركة السير، فيما شهد طريق الخروج من الفحامة زخماً مرورياً وحركة سير بطيئة.

ولم تقتصر الزحامات المرورية على الطرق أعلاه، بل وشهد جسر الطابقين هو الآخر زخماً مروريا شديدا وتشكل طوابير طويلة من المركبات، وكما هو الحال على سريع منطقة الدورة باتجاه بغداد الجديدة، حيث وصلت طوابير العجلات لغاية جسر الجمعية.

وشهد منطقة كرادة مريم زخماً مروريا شديداً هي الأخرى، فيما وصلت طوابير السيارات من شارع المطار من جهة أم الطبول لغاية جسر الجادرية، جراء الزحامات المرورية.

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