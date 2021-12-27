الكويت.. تداول فيديو لشخص يقفز من جسر الشيخ جابر.. والداخلية ترد

2021/12/27 | 08:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه شخص يقوم بالقفز من جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح، الأمر الذي أثار تفاعلا.

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