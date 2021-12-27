تباين في أسعار النفط بسبب إوميكرون

2021/12/27 | 08:50 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنتاً أو 0.84 بالمئة إلى 73.17 دولاراً للبرميل.

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