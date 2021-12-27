الصحة تحذر: أوميكرون أخذ ينتشر بسرعة أكبر من دلتا

2021/12/27 | 08:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حذرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الإثنين، من الموجة الرابعة من فيروس كورونا والمتمثلة بمتحور “أوميكرون”.ودعا عضو الفريق الإعلامي الطبي في وزارة الصحة عبدالعظيم ميثم عباس، في تصريح صحفي، إلى “عدم التهاون بالإجراءات الوقائية، وارتداء الكمامة خلال الاحتفال بأعياد رأس السنة في المطاعم والنوادي والمتنزهات والأماكن المغلقة، ومناسبات الأعراس”.وبين، أن “الملاكات الصحية اتجهت […]

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