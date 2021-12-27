اختناقات مرورية تضرب معظم الطرق الرئيسة في بغداد

2021/12/27 | 09:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ شهدت العاصمة بغداد، صباح اليوم الإثنين، اختناقات مرورية وازدحامات في بعض شوارعها الرئيسة وعقد التقاطعات والجسور.وقال مراسلنا، انه تم غلق جسر الجمهورية، فضلا عن حصول زخم مروري شديد في منطقة الباب الشرقي، وشارع المطار باتجاه سريع البياع المتجه نحو جامعة بغداد، والطريق المؤدي من شارع المطار باتجاه جسر حي العامل.وأضاف، انه شهد […]

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