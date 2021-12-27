2021/12/27 | 09:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو إنه سيزور إيران قريبا لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقيات جديدة مع طهران التي أصبحت أكبر حليف لبلاده في زيادة إنتاج النفط وسط العقوبات الأمريكية.وقال مادورو خلال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مادورو يعلن عن زيارة لإيران “قريبا جدا” المركز الخبري الوطني.

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