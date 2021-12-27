2021/12/27 | 09:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة النقل، اليوم الاثنين، عن تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية جنوب غرب قضاء كفري في محافظة ديالى .وذكرت الوزارة في بيان لها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تسجيل هزة أرضية بقوة 3 درجة جنوب غرب ديالى المركز الخبري الوطني.

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