تسجيل حدوث هزة أرضية في ديالى

2021/12/27 | 09:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، حدوث هزة أرضية، مساء الاحد، جنوب غرب قضاء كفري في محافظة ديالى.وذكرت الهيأة في تقرير تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان الهزة سجلت في تمام الساعة 11:49:24 مساء يوم الاحد بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3) درجة حيث تبعد (34) كم جنوب غرب …

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