تفاصيل الهزة الأرضية التي ضربت قضاء كفري في ديالى

2021/12/27 | 09:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت وزارة النقل، الاثنين، تسجيل مراصدها الزلزالية هزة أرضية جنوب غرب قضاء كفري في محافظة ديالى .

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وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (27 كانون الأول 2021)، أنّ "الهزة سجلت في تمام الساعة 11:49:24 مساء يوم الاحد بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3) درجة حيث تبعد ( 34) كم جنوب غرب قضاء كفري من محافظة ديالى".

وأوضحت أن الهزة "لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة".

كما دعت الهيئة "المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".

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