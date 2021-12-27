زحام خانق على جسر الجادرية وحركة شبه مشلولة للعجلات (صورة)

2021/12/27 | 09:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تسبب الزخم المروري، اليوم الاثنين، للعجلات المتجهة من البياع والسيدية باتجاه جسر الجادرية في بغداد بزحام خانق.

وقال مراسل (بغداد اليوم) ، ان "الزحام تسبب بحركة شبه مشلولة، وخاصة من ساحة المحكمة الى جسر الجادرية".

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