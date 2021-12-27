متظاهرون يحتشدون امام بوابة المنطقة الخضراء

2021/12/27 | 09:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ احتشد عدد كبير من المتظاهرين ،صباح اليوم ، امام بوابة المنطقة الخضراء من جهة وزارة التخطيط وحملوا لافتات تطالب باعادة عد الاصوات يدويا او الغاء نتائج الانتخابات .ومن المقرر ان تعقد المحكمة الاتحادية العليا جلستها اليوم للنطق بالحكم بدعوى الاطار التنسيقي المطالبة بالغاء نتائج الانتخابات ./انتهى9

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