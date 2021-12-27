2021/12/27 | 09:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادشهدت اغلب شوارع وتقاطعات العاصمة بغداد، زحامات مرورية خانقة وتعطل حركة النقل بمعظم المناطق.وبدى الموقف المرورية في العاصمة بالمزدحم في الشوارع الرئيسية ففي منطقة الباب الشرقي وتقاطع الخلاني مزدحم جدا، وايضا ازدحام شديد في تقاطع النداء بحي القاهرة باتجاه الوزيرية ومنطقة الاعظمية.وكذلك الحال مزدحم في شارع المطار باتجاه سريع البياع المتجه لجامعة …

ظهرت المقالة في بغداد..



زحامات مرورية مقية تعطل حركة السير بمعظم الشوارع أولاً على النور نيوز.

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