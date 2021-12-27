وزارة الصحة تحذر من الموجة الرابعة للوباء

2021/12/27 | 09:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادجددت وزارة الصحة، الاثنين، تحذيرها من الموجة الوبائية الرابعة لفيروس كورونا في البلاد.ودعا عضو الفريق الاعلامي الطبي بالوزارة عبد العظيم ميثم عباس في تصريح للصحيفة الرسمية إلى “عدم التهاون بالإجراءات الوقائية، وارتداء الكمامة خلال الاحتفال بأعياد رأس السنة في المطاعم والنوادي والمتنزهات والأماكن المغلقة، ومناسبات الأعـــراس”.وبين، أن “الملاكات الصحية اتجهت صوب التثقيف الصحي …

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