الأردن تسجل 259 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون

2021/12/27 | 09:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت السلطات الصحية في الأردن، تسجيل 259 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون، لترتفع حصيلة الإصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا إلى 328 حالة.ونقلت قناة المملكة الحكومية عن عادل البلبيسي وقال مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي، بحسب قناة المملكة الحكومية، ان عدد الإصابات المؤكدة بأوميكرون ارتفع إلى 328، لافتا الى ان وزارة الصحة …

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