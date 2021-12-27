ليبيا.. البرلمان يبحث تداعيات تأجيل الانتخابات وسط تحذير من المشري

2021/12/27 | 09:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد مجلس النواب الليبي جلسة رسمية، الاثنين، لبحث تداعيات تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان مزمعا إجراؤها الجمعة الماضية، وسط تحذير المجلس الأعلى للدولة البرلمان من اختيار حكومة جديدة دون التشاور معه.

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