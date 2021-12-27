2021/12/27 | 09:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ واصلت قوات الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، عملياتها الأمنية في سلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالى.وذكرت مديرية اعلام الحشد في بيان، أن “مفارز مديرية المتفجرات التابعة للحشد الشعبي باشرت منذ فجر اليوم الاثنين بعملية تطهير سلسلة جبال حمرين”.وأضافت أن “القطعات العسكرية للحشد الشعبي تواصل عملياتها الأمنية في ديالى لليوم الثاني على التوالي ضمن سلسلة […]

ظهرت المقالة الحشد الشعبي يواصل عملياتهُ الأمنية في جبال حمرين أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يواصل عملياتهُ الأمنية في جبال حمرين) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يواصل عملياتهُ الأمنية في جبال حمرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).