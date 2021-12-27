2021/12/27 | 09:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مالك_أبي_صعب مالك أبي صعب، مناضلات في وطن هش، سيراكيوز يونيفرسيتي برس، نيويورك، 2010التحول الصناعي في جبل لبنان خلال القرن 19 سبب تغييراً بسيطاً في ثقافة عمل النساء، والتجارب، والانقسام الجندري لليد العاملة.



على العكس من أجزاء أخرى في السلطنة العثمانية، ازدهار مصانع الحرير في جبل لبنان لم يؤدِ بحد ذاته إلى إعادة تنظيم أنماط العمل أو العلاقات الجندرية.



وعلى الرغم من انخراط الريفيات بشكل عام في العمل الم ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خاتمة كتاب مناضلات في وطن هش - مالك أبي صعب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خاتمة كتاب مناضلات في وطن هش - مالك أبي صعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).