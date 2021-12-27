مقدمة كتاب برنامج من أجل الثورة - أنس كازيب

2021/12/27 | 09:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أنس_كازيب ليون تروتسكي- برنامج من أجل الثورة، البرنامج الانتقالي ونصوص مختارة، اديسيون كومونار، باريس، 2021كان عليّ انتظار 30 عاماً قبل أن أكتشف فعلياً من هو ليون تروتسكي، اسمه الحقيقي ليف دافيدوفيتش برونشتين.



لم أكن أعرف شيئاً عن الرجل الذي ترك بصماته في التاريخ، باستثناء القليل من رواسب الدعاية البرجوازية.



بالطبع، صادفت اسمه في المدرسة، في زاوية كتاب مدرسي حيث أخبرونا بأسطر قليلة متقطعة وسيئة عن ل ......





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