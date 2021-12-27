2021/12/27 | 09:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني جددت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تحذيرها من الموجة الوبائية الرابعة لفيروس كورونا في البلاد.ودعــا عـضـو الـفـريـق الإعــلامــي الـطـبـي فــي وزارة الـصـحـة عـبـد الـعـظـيـم مـيـثـم عـبـاس في تصريح صحفي إلـى “عدم التهاون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجددًا..



الصحة تحذر من سلالة اوميكرون المركز الخبري الوطني.

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