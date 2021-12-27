تباين في أسعار النفط العالمية وسط استمرار المخاوف من المتحور الجديد

2021/12/27 | 09:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تباينت أسعار النفط، الاثنين، مع صعود خام برنت في الوقت الذي تراجعت فيه العقود الآجلة للخام الأميركي بعد أن ألغت شركات الطيران آلاف الرحلات في الولايات المتحدة خلال عطلة عيد الميلاد وسط تصاعد الإصابات بكورونا.

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وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 41 سنتا ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 73.38 دولار للبرميل، ولم يتم تداول العقد يوم الجمعة؛ لأن الأسواق الأميركية كانت مغلقة في عطلة عيد الميلاد.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 40 سنتا ما يعاد 0.5 بالمئة إلى 76.54 دولار للبرميل بعد أن استقر على 0.92 بالمئة يوم الجمعة.

وقفز كلا العقدين بما يتراوح بين ثلاثة وأربعة بالمئة الأسبوع الماضي بعد أن أشارت البيانات المبكرة إلى أن سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا قد تتسبب في مستوى أخف من المرض.

"رويترز"

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