انتشار امني كثيف في بغداد وغلق لشوارع وجسور مهمة (صور)

2021/12/27 | 09:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

شهدت مناطق مقتربات المنطقة الخضراء، صباح اليوم الاثنين، انتشارا امنيا كثيفا، مع قطع بعض الجسور المهمة.

وقال مراسل وكالة (بغداد اليوم)، ان "هناك قطع لجسري الجمهورية والطابقين، فضلا عن وجود انتشارا امنيا كبيرا من مقتربات المنطقة الخضراء، مشيرا الى ، انه "يعتقد بان القوات المنتشرة هي القوات الخاصة بحماية المنطقة الخضراء".

وأضاف، ان "هناك زخما مروريا كبيرا في مناطق الصالحية والسنك والعلاوي".

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