تصريح من غوارديولا حول لقاح كورونا

2021/12/27 | 09:39 - المصدر: بغداد اليوم

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حث مدرب مانشستر سيتي الانكليزي بيب غوارديولا المشجعين على التطعيم ضد كوفيد-19 وارتداء الكمامات في الملاعب للحد من انتشار الفيروس وتجنب إمكانية إقامة المباريات دون حضور الجماهير.وقال غوارديولا ان " إمكانية غياب المشجعين مرة أخرى وارد لكنني لا أود حدوث ذلك بالرغم من ازدياد عدد الاصابات يزداد حول العالم وليس فقط في بريطانيا ، فالكل يذهب إلى الملاعب وبأمكانهم نشر العدوى".واضاف غوارديولا ان " الجماهير لاترتدي الكمامات وهذا أكثر ما يثير تعجبي ويجب أن نبدأ مجددا بالحصول على الجرعة الإضافية من التطعيم، إذا تقرر ذلك، إلى جانب تعقيم الأيدي والتباعد الاجتماعي والكمامات".وتابع غوارديولا " أنا أثق في العلماء لأنهم يعرفون تماما الأمر وبشكل أكبر مما أعرفه فالانسان لا يموت الناس عند الحصول على التطعيم لكن يمكن التعرض للموت في حال عدم الحصول عليه ".المصدر / سكاي نيوز عربية

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