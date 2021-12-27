العثور على صاروخين ومدفعي هاون بعملية امنية في جزيرة غرب تكريت وغرب الثرثار

2021/12/27 | 09:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ عثرت القوات الامنية على صاروخين ومدفعي هاون بعملية امنية لتفتيش وتطهير جزيرة غرب تكريت وغرب وادي الثرثار.وذكر بيان لوزارة الداخلية :" ان قوة مشتركة من قيادة عمليات صلاح الدين، ومديرية شرطة المحافظة وفوج سوات وقسم مكافحة المتفجرات وقسم الاتصالات نفذت واجب تفتيش وتطهير جزيرة غرب تكريت، وغرب وادي الثرثار لغرض فرض الأمن والاستقرار ضمن قاطع المسؤولية".واضاف البيان :" تم ، خلال العملية ، العثور على صاروخين، ومدفعي هاون عيار 60 ملم، فضلا عن ضبط دراجتين ناريتين"./انتهى9

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