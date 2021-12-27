الحشد الشعبي يشرع باليوم الثاني من عملية ملاحقة فلول داعش في جبال حمرين

2021/12/27 | 09:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ شرعت قيادة قاطع عمليات ديالى وعمليات كركوك وشرق دجلة في الحشد الشعبي ، اليوم الثاني من عملية ملاحقة فلول داعش في سلسلة جبال حمرين. وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي :" ان القوات واصلت تقدمها نحو أهدافها المرسومة من خمسة محاور بمشاركة ألوية القيادة (الأول والرابع والـ20 ، و24، و23 ولواء نداء ديالى ، وفوج القوات الخاصة واللواء 52 التابع لعمليات كركوك وشرق دجلة في الحشد الشعبي، فضلا عن الصنوف الساندة لهيئة الحشد الشعبي، وبغطاء جوي من طيران الجيش لتفتيش المنطقة المحصورة بين طريق كركوك - بغداد طريق عين ليلى - قرة تبة بسلسلة جبال حمرين في ديالى. واضاف :" دكت مدفعية الحشد الشعبي عدة اهداف يتخذها عناصر داعش ملاذا لهم في سلسلة جبال حمرين"./انتهى9

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