هيئة.. تدعو القضاء لإنزال أشد العقوبات بحق متهم اغتصب طفلة

2021/12/27 | 09:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداددعت هيئة رعاية الطفولة، القضاء الى انزال أشد العقوبات بحق متهم اغتصب طفلة ببغداد.وذكر بيان للهيئة وصل “النور نيوز” أن “هيئة رعاية الطفولة تستنكر العمل الوحشي واللانساني الذي اقدم عليه احد المتهمين في التجاوز على حرمة الطفولة من خلال اغتصاب طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات في منطقة الحسينية ببغداد”.وأضافت أن “المتهم تجرد …

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تدعو القضاء لإنزال أشد العقوبات بحق متهم اغتصب طفلة أولاً على النور نيوز.

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