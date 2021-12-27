العراقيون يتصدرون قائمة العرب الأكثر شراء للعقارات في تركيا

2021/12/27 | 09:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة الإحصاء التركية، اليوم الاثنين، ان العراقيين جاءوا بالمرتبة الاولى كأكثر الشعوب العربية شراء للعقارات في تركيا خلال الاشهر 11 من العام الحالي.وقالت الهيئة في تقرير لها، ان “مبيعات المنازل […]

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