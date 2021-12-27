طيور أسطورية وامرأة حامل.. ما الذي تعنيه هذه المنحوتات بجناح الفلبين بإكسبو 2020 دبي؟

2021/12/27 | 09:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لدى المنحوتات حضور قوي في جناح الفلبين في إكسبو 2020 دبي، فسترى منحوتة زرقاء ضخمة بمجرد وصولك إلى مدخل الجناح، إلى جانب منحوتات أخرى تنتشر عبر المساحات الخارجية فيه.وترتبط هذه المنحوتات بالأساطير الفلبينية، ولكن، من وجهة نظر الجناح، لا يتعلق علم الأساطير بالماضي بالضرورة.

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