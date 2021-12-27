2021/12/27 | 09:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بفرض “الفرقة الخاصة” إجراءات أمنية مشددة داخل المنطقة الخضراء.وتأتي هذه الإجراءات المشددة قبل إعلان مقرر المحكمة الاتحادية لحكمها في دعوى رفض نتائج الانتخابات التشريعية، التي اعترضت عليها قوى شيعية لها نفوذ واسع في الحشد الشعبي وفصائل شيعية مسلحة.وتشير التكهنات الى إن حكم المحكمة المقرر صباح الاثنين سيفضي لرد …

ظهرت المقالة قبل إعلان قرار المحكمة بشأن نتائج الانتخابات..



إجراءات أمنية مشددة في بغداد أولاً على النور نيوز.

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