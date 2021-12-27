“سبايدرمان: نو واي هوم” أول فيلم تتجاوز إيراداته مليار دولار في زمن الجائحة

2021/12/27 | 09:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حقق فيلم الحركة والمغامرات الجديد “سبايدرمان: نو واي هوم” إيرادات تجاوزت مليار دولار عالميا، ليصبح أول فيلم يصل إلى هذا الرقم في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا.والفيلم بطولة توم هولاند وآندرو […]

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