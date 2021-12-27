2021/12/27 | 09:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نفى محافظ البصرة اسعد العيداني، اليوم الاثنين، الانباء المتداولة حول تقديمه استقالته من منصب محافظ البصرة خلال الساعات المقبلة.واكد العيداني في تصريح صحافي، تابعه “المركز الخبري الوطني”، ان “هذه الانباء غير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ البصرة ينفي تقديم استقالته من منصبه المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ البصرة ينفي تقديم استقالته من منصبه) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ البصرة ينفي تقديم استقالته من منصبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).