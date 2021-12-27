استئناف العمل بسد مكحول بعد توقف لثلاثة عقود

2021/12/27 | 09:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمت "تهيئة الأعمال الحفرية وبناء مجمع سكني للعاملين، إضافة إلى تأهيل الجسر الخدمي الذي يسهم في العبور بين ضفتي نهر دجلة".

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