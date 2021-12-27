مراسلنا يكشف تفاصيل القطوعات والانتشار الأمني في بغداد

2021/12/27 | 09:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسلنا، الاثنين، بغلق جميع الطرق المؤدية للمنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وذكر مراسل NRT عربية، (27 كانون الاول 2021)، انه "تم غلق كل من الطرق والسيطرات الامنية التالية الآن:

من الموال باتجاه الامام الصادق-مغلق

سيطرات الوزيرية- مغلق

جسر البنوك باتجاه القاهرة-مغلق

سيطرات شارع فلسطين-مغلقة

سيطرة ملعب الشعب-مغلق

سيطرات المنصور-مغلقة

سيطرات الكرادة-مغلقة".

واضاف، ان "اغلب السيطرات الامنية تمنع المواطنين من العبور منعا قاطعا مع تواجد افراد من الجيش والاستخبارات".

واوضح المراسل، ان "هذه الإجراءات الأمنية المشددة في المنطقة الخضراء جاءت قبل ساعات من إعلان للمحكمة الاتحادية".

N.A

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