وسط خلاف بشأن الانتخابات.. رئيس الصومال يعلق مهام رئيس الوزراء

2021/12/27 | 09:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد الإثنين تعليق مهام رئيس الوزراء غداة خلاف علني حول تنظيم انتخابات طال انتظارها في هذا البلد غير المستقر في منطقة القرن الإفريقي.

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