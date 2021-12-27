القوات الامنية تغلق جميع الطرق المؤدية الى مقر المحكمة الاتحادية

2021/12/27 | 09:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ شهدت العاصمة بغداد، اليوم الاثنين، اغلاقا مفاجئا لجميع الطرق المؤدية الى المحكمة الاتحادية تزامنا مع قرب اعلان البت بقضية الانتخابات والطعون المقدمة بشأنها وقال مراسلنا، ان هناك قطع لجسري الجمهورية والطابقين، فضلا عن وجود انتشار امني كبير من مقتربات المنطقة الخضراء.وأضاف، ان هناك زخما مروريا كبيرا في مناطق الصالحية والسنك والعلاوي.وتأتي هذه […]

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