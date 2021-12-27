عاجل.. اغلاق جسر الجمهورية بالصبات الكونكريتية وسط العاصمة بغداد

2021/12/27 | 10:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأغلقت القوات الامنية اليوم الاثنين، جسر الجمهورية وسط العاصمة بالصبات الكونكريتية تحسبا لاي طارى خلال اعلان النتائج.

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اغلاق جسر الجمهورية بالصبات الكونكريتية وسط العاصمة بغداد أولاً على النور نيوز.

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