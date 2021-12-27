2021/12/27 | 10:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني صعّد المحتجون الرافضون لنتائج الانتخابات العراقية، يوم الاثنين، من احتجاجاتهم وسط العاصمة بغداد، في وقت اغلقت القوات الامنية عددا من الطرق والجسور فضلاً عن بوابات المنطقة الخضراء ما أدى الى زخم مروري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بغداد..



تظاهرات حاشدة قبيل إعلان المحكمة الاتحادية قرارها بدعوى رفض نتائج الانتخابات المركز الخبري الوطني.

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