العيداني ينفي تقديم استقالته: لم أفكّر فيها

2021/12/27 | 10:10 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

نفى محافظ البصرة أسعد العيداني، تقديم استقالته من منصبه.

ونفى العيداني عبر تصريح تابعه "ألترا عراق"، "ما أشيع حول نيته تقديم الاستقالة من منصبه خلال الساعات القادمة"، مؤكدًا أنه "في أحلك الظروف لم يفكر في تقديم استقالته".

وأضاف أنّ "البصرة الآن تشهد استقرارًا والمواطن بدا يلمس ذلك من خلال ما تقدمه حكومته المحلية من خدمات للنهوض بواقع المدينة، وفق جدول زمني أعد مسبقًا"، مبينًا أنه "لم يبق للخطة الخمسية التي وضعتها الحكومة المحلية سوى سنتين أو ثلاث سنوات لتتضح بوادرها حتى تصبح البصرة بحلة أفضل مما كانت في العقود السابقة".

علّق الإطار التنسيقي، عن استقالات المحافظين، داعيًا رئيس الوزراء إلى حمايتهم.

وأعرب الإطار في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، عن "قلقه الشديد ورفضه لما يمارس من ضغوط غير قانونية وتهديدات تطال أشخاص وعوائل المحافظين ورؤساء المؤسسات والدوائر مع تحفظنا على أداء البعض منهم لإجبارهم على الاستقالة خلافًا للقانون والدستور وتجاوزًا للأطر القانونية والإدارية وتحت ذرائع بات واضحًا ما يقف خلفها من دوافع".

ودعا الإطار رئيس الوزراء بـ"اعتباره المسؤول الأول عن المحافظين ومسؤولي الدوائر إلى حمايتهم ومنع التجاوز عليهم وعلى الجميع الالتزام بالسياقات القانونية والإدارية لمنع إشاعة الفوضى الإدارية وعدم قبول استقالة أي مسؤول تقدم تحت الضغط والتهديد لمنع هذا المنحى الخطير من التجاوز على القانون".

ووافق رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، على استقالة محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي.

وأعلن محافظ النجف في العراق لؤي الياسري استقالته من منصبه يوم الجمعة الماضي، وقال إنه "مستعد للمثول أمام القضاء في حالة وجود أي قضية ضده".

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و"ابني راح ضحية"

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