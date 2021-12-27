الديوانية: انفجار يستهدف رتلاً مُنسحباً ويلحق أضراراً بإحدى عجلاته (صور)

2021/12/27 | 10:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الإثنين، استهداف رتل يحمل معدات عسكرية تابعة للتحالف الدولي في محافظة البصرة.

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وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (27 كانون الأول 2021)، إن "رتلا يحمل معدات عسكرية للتحالف الدولي منسحبة باتجاه محافظة البصرة بطريقها الى دولة الكويت، على الطريق السريع في محافظة الديوانية، تعرض إلى انفجار عبوة ناسفة".

وأضافت أن "الانفجار أدى إلى اضرار مادية بإحدى عجلات الرتل".

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