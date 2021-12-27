استهداف رتل لقوات التحالف الدولي المنسحبة على سريع الديوانية

2021/12/27 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاثنين، استهداف لقوات التحالف الدولي المنسحبة على الطريق السريع في محافظة الديوانية.

وذكر بيان للخلية تلقته (بغداد اليوم)، ان "عبوة ناسفة استهدفت رتلا يحمل معدات عسكرية للتحالف الدولي منسحبة باتجاه محافظة البصرة بطريقها الى دولة الكويت، على الطريق السريع في محافظة الديوانية".

واوضح، ان "العبوة تسببت باضرار مادية باحدى عجلات الرتل".

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