بالفيديو.. انتشار امني واسع على احد الجسور المهمة في بغداد

2021/12/27 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بانتشار واسع للقوات الأمنية في اغلب الطرق الرئيسية للعاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "اغلب الطرق والشوارع الرئيسية في العاصمة بغداد شهدت انتشاراً امنياً واسعاً، فيما قطعت القوات الأمنية عدداً من الجسور".

هذا ويتزامن الانتشار الأمني وقطع الطرق مع اعلان المحكمة الاتحادية لنتائج طعون الانتخابات.

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