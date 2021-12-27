دبي تشهد تستضيف اليوم نجوم الكرة العالمية

2021/12/27 | 10:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي / نينا / رحب مجلس دبي الرياضي بالمشاركين في الدورة السادسة عشرة لمؤتمر دبي الرياضي الدولي في حفل النسخة الثانية عشرة من جائزة "دبي جلوب سوكر" وهما الحدثان اللذان ستعقد أعمالهما مساء اليوم الاثنين تحت شعار "ملتقى العالم"، بفندق أرماني في "برج خليفة".وتنطلق فعاليات المؤتمر الرياضي في الساعة السابعة مساء اليوم ، تليه مراسم تتويج الفائزين في "جائزة دبي جلوب سوكر"، حيث يتواجد نجوم الكرة العالمية من أشهر اللاعبين والمدربين من النجوم الذين تركوا بصماتهم وحققوا إنجازات كبرى مع منتخباتهم وأنديتهم بحضور كبار الشخصيات الرياضية في دولة الإمارات والعالم.وسيبدأ المؤتمر بجلسة تجمع اثنين من أهم نجوم كرة القدم العالمية حاليا وهما: روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، وقائد منتخب بولندا، و كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان و أهم مهاجم شاب في العالم حاليا ، في جلسة حوارية./ انتهى

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