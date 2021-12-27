غدا .. انطلاق بطولة فزاع للصيد بالصقور في دبي

2021/12/27 | 10:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي / نينا / تنطلق غدا الثلاثاء في منطقة الروية بدبي،منافسات بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسة "التلواح"، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.واكتمل عقد المشاركين وسط اقبال كبير على التسجيل على مدار الايام الماضية، حيث قامت ادارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لاحياء التراث، بتركيب الحلقات الذكية للطيور المشاركة على مدار ايام الاسبوع الماضي.وستكون هذه البطولة الاولى في موسم بطولات الصيد بالصقور التي ينظمها المركز ، وستليها بطولة فخر الاجيال التي تقام بالفترة من 30 كانون الثاني الى 16 شباط المقبلين ./ انتهى

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