الأنواء الجوية: أمطار وعواصف رعدية بدءاً من الغد

2021/12/27 | 10:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الاثنين، عن حالة الطقس المتوقعة في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقط أمطار وحدوث عواصف رعدية بدءاً من الغد.

يتبع..

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