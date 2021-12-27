استهداف شاحنات نقل للتحالف الدولي في البصرة

2021/12/27 | 10:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرتل يحمل معدات عسكرية للتحالف الدولي منسحبة باتجاه محافظة البصرة بطريقها الى دولة الكويت.

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